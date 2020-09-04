Рязанские пенсионеры могут записаться на бесплатные курсы компьютерной грамотности

В Рязанской области около 2 тысяч неработающих пенсионеров прошли обучение на курсах компьютерной грамотности, организованных в сотрудничестве регионального Отделения Союза пенсионеров и Пенсионного фонда РФ. Объявляется набор в новые учебные группы для бесплатного обучения навыкам работы на компьютере, планшете и смартфоне.

Информационные технологии в современном мире помогают решить множество повседневных задач: записаться на прием к врачу, оформить выплаты и льготы, узнать последние новости страны и региона, увидеться с близкими по видеосвязи и многое другое. Не только молодому поколению, но и людям старше трудоспособного возраста необходимо владеть навыками работы на компьютере, смартфоне или планшете.

В нашем регионе действует социальный проект «Университет третьего возраста», в рамках которого Отделение Пенсионного фонда РФ и региональное Отделение «Союза пенсионеров России» проводят набор в группы для желающих обучиться работе на компьютере и смартфоне.

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Обучение проводится бесплатно. Занятия будут проводиться на базе Отделения ПФР, Рязанского станкостроительного колледжа, Рязанского государственного университета Рязанского государственного агротехнологического университета с учётом эпидемиологической обстановки в регионе.

Записаться можно по телефону 8(4912)30-30-90. После набора учебных групп организаторы курсов свяжутся со всеми записавшимися.

Ранее курсы компьютерной грамотности по проекту «Университет третьего возраста» окончили около 2 тысяч неработающих рязанцев пенсионного возраста.