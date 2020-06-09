Рязанские клумбы украсили 28 тысяч цветов

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В Рязани на городские клумбы высадили более 28 тысяч саженцев бегонии разных видов. Улицы города также украсят колеус, цинерарии, кохия, бархатцы и другие цветы. Всего в Рязани этим летом планируют посадить 400 тысяч саженцев.

Работники зеленого хозяйства поливают клумбы, пропалывают, вносят удобрения. Колеус и бархатцы подстригают, чтобы придать клумбам ухоженный вид. Колеус требует сезонной обрезки. Его пикируют, чтобы придать более пышную форму.

Как сообщает сайт администрации города, клумбы появятся на Первомайском проспекте, площади Свободы, у Цирка, в сквере у железнодорожного вокзала «Рязань-2», парке Польско-Советского братства по оружию, Бульваре Победы.