Рязанские хирурги удалили женщине 9-килограммовую опухоль

В Рязанском онкологическом диспансере провели операцию по удалению большой опухоли у пациентки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Женщина, которой 41 год, обратилась к врачам с жалобами на сильно увеличившийся живот.
После обследования врачи предположили опухоль яичников очень больших размеров, женщине потребовалась срочная операция.
Как отметил главный врач, сейчас можно предположить, что это миоматозный узел, который заполнял практически всю забрюшинное пространство, оттесняя органы брюшной полости к диафрагме. Подробнее можно будет сказать после морфологического исследования. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
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