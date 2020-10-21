Рязанские хирурги удалили женщине 9-килограммовую опухоль

В Рязанском онкологическом диспансере провели операцию по удалению большой опухоли у пациентки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Женщина, которой 41 год, обратилась к врачам с жалобами на сильно увеличившийся живот.

– За полгода у женщины увеличился живот до размеров доношенной беременности, а это затруднение дыхания, затруднение работы внутренних органов, просто сложно обслуживать себя в бытовом плане. Пациентка небольшой комплекции, но, к сожалению, её не насторожило резкое изменение в весе, – рассказал Михаил Рязанцев, главный врач Рязанского онкологического центра, главный онколог министерства здравоохранения региона.

После обследования врачи предположили опухоль яичников очень больших размеров, женщине потребовалась срочная операция.

– Все результаты обследования указывали на наличие именно опухоли яичников, но при ревизии органов брюшной полости выявлено, что эта опухоль исходила из матки. Опухоль была удалена блоком вместе с женскими половыми внутренними органами, хирургическое вмешательство прошло с минимальной кровопотерей, – рассказал Михаил Рязанцев.

Как отметил главный врач, сейчас можно предположить, что это миоматозный узел, который заполнял практически всю забрюшинное пространство, оттесняя органы брюшной полости к диафрагме. Подробнее можно будет сказать после морфологического исследования. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.