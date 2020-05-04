Рязанские экоактивисты просят запретить въезд в Солотчинский парк

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Представители Экологического Рязанского альянса просят запретить въезд в Солотчинский парк. Соответствующее письмо они направили в Министерство природопользования Рязанской области. Активисты просят назначить штрафы за нарушение запрета на въезд согласно действующему законодательству.

Как написали активисты на странице сообщества ЭРА в соцсетях, езда на квадроцикле, как и на другой автотехнике, нарушает почвенный покров, который формируется годами и имеет сложную структуру. От колёс образуются траншеи, в которых стоит вода, появляются заболоченные участки, портятся корни деревьев.

К тому же многие квадроциклисты ездят по пешеходным дорожкам на большой скорости, рискуя сбить животных и людей.

Активисты просят установить шлагбаумы и стенды с информацией о статусе территории и применять к нарушителям штрафные санкции.

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