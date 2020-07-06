Рязанские детские сады не откроются на третьем этапе снятия ограничений

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На третье этапе снятия ограничений из-за коронавируса детские сады в Рязани полностью не откроются. Будут открыты только дежурные группы. Об этом сообщается в официальной группе Рязанской области в соцсети ВКонтакте.

Напомним, в понедельник, 6 июля, губернатор Николай Любимов сообщил, что Рязанская область подала в Роспотребнадзор заявку и введении в регионе третьего этапа снятия ограничений.

В ВК сообщается, что в Рязани и области на третьем этапе начнут работу торговые центры, помещения кафе и ресторанов, а также дежурные группы детских садов.