Рязанские депутаты поздравили ветерана с 99-летием

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Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и депутат городской Думы Роман Худяков поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Алексеевича Попова с 99-летием. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Войну Владимир Алексеевич начинал в пехоте на границе с Польшей, потом попал в часть особого назначения: в диверсионных вылазках отправлял под откос немецкие эшелоны. Завершил службу в 1944 году в Германии, принимал участие во встрече на Эльбе с союзными войсками. В мирное время 47 лет работал в РГУ имени С. А. Есенина, преподавал теорию литературы на факультете русской филологии и национальной культуры.

– Владимир Алексеевич прожил большую и достойную жизнь: прошел через суровые испытания Великой Отечественной войны и послевоенных лет, внес весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, — сказал Игорь Мурог. — Его многолетний добросовестный труд является образцом преданности своему делу, выдержки и терпения. И сегодня он помогает мудрыми советами, вдохновляет нас своей удивительной стойкостью и жизнелюбием.

Ветерану был передан ценный подарок Рязанской областной Думы.