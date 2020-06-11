Рязанские больницы возобновляют приём пациентов

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В Рязани больницы возобновляют приём пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Уже работает перинатальный центр, принимают плановых больных больницы имени Семашко, №11, №10, ОКБ и кардиодиспансер. В онкодиспансере начинают делать плановые операции.

– Поликлиники для посещения будут открыты позже, при дальнейшем улучшении обстановки по заболеваемости COVID-19, – говорится в сообщении оперативной группы правительства Рязанской области.

Также продолжается лечение и заразившихся коронавирусом. Анализы на COVID-19 в Рязани проводятся в пяти лабораториях. Кроме того, закупается новое оборудование, которое позволит увеличить число тестов на коронавирус до 1,5 тыс в сутки.