Рязанские активисты проверили цены в магазинах

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Активисты Бюро расследований Общероссийского Народного Фронта в Рязанской области проверили цены в магазинах города на основные товары потребительской корзины.

Во вторник, 14 апреля, они обошли несколько крупных и мелких магазинов. Цены проверялись на фрукты, мясо, молоко, крупы, соль, сахар и т.д., всего 24 позиции. Все необходимые продукты были в наличии во всех проверенных супермаркетах. Подорожание зафиксировано не было.

Активисты планируют проводить проверки еженедельно и в случае роста цен намерены обращаться в Федеральную Антимонопольную Службу и прокуратуру.