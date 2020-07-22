Среда, 22 июля, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанские абитуриенты могут отправить документы в вуз почтой

7info 2

В Российских вузах стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России.

Этот способ подачи документов избавляет абитуриента от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Во время приемной кампании УФПС Рязанской уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.

Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, нужно:

Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте.

Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.

Правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

Сохранять квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также, если возникнут вопросы по доставке отправления.

Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Касимове дорожную яму засыпали яблоками
Следующая статьяФинансовые услуги в Рязанской области стали доступнее

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В ДТП в центре Рязани пострадали два человека

Новости Рязани
В среду, 22 июля, в Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского столкнулись два автомобиля. Как...
Узнать больше

Рязанский врач рассказал, как действовать при укусе клеща

Новости Рязани
На прошлой неделе в больницы Рязанской области обратился 81 человек с жалобами на укус клеща. Старший преподаватель кафедры медицины катастроф и скорой...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 22 июля, сообщила опергруппа регионального правительства. Ещё 34 положительных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День города рязанцы отметят выставкой собак, танцами и мыльными пузырями

Новости Рязани
1 августа ровно в 9.25 в Рязани стартуют праздничные гуляния в честь Дня города. Торжества начнутся с награждения рязанцев юбилейными медалями.
Узнать больше

День города в Рязани может пройти в онлайн-формате

Администрация
1 августа  в  Рязани пройдут торжественные мероприятия, посвящённые   925- годовщине города.  Об этом на совещании заявил глава региона Николай Любимов. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула,...
Узнать больше

В Рязани открывается третья очередь ТРЦ «Виктория Плаза»

Видео
В среду, 22 июля, торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» открывает третью очередь. Это уникальный проект для Рязани: гастромаркет,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+