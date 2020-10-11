Рязанская журналистка приняла участие в телеигре «Сто к одному»

Журналистка издания «АиФ-Рязань» Марина Дрозд приняла участие в телеигре «Сто к одному». Эфир программы был показан по федеральному телеканалу «Россия» 10 октября.

Девушка выступала за команду «Факты», в которую вошли представители разных региональных редакций холдинга «АиФ». Вторая команда называлась, соответственно «Аргументы».

В результате игры победа досталась команде «Аргументы», а рязаночка Марина Дрозд в составе своей команды дошла до «большой игры» и получила незабываемый опыт участия в съёмках ТВ-программы.