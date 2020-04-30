Рязанская «скорая» получила от благотворителей средства защиты почти на полмиллиона рублей

Коллектив Рязанской станции скорой медицинской помощи получил подарки от благотворительного фонда на общую сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

В их числе — защитные комбинезоны, бахилы, маски, противоаэрозольные фильтры высокой эффективности, специальные очки и экраны, дезинфицирующие средства, жидкий антисептик для рук.



Главный врач станции скорой помощи Игорь Задоя отметил, что средства индивидуальной защиты расходуются быстро, поэтому благотворительная помощь очень важна и является хорошим дополнением к поставкам СИЗ в рамках госзакупок.

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