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Рязанская школьница стала лучшим чтецом России

7info 2
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16 мая состоялся финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Телеведущая Арина Шарапова, актёр театра и кино Анатолий Белый, писатель Марина Москвина, руководитель направления креативных проектов крупнейшей развлекательной социальной сети ОК Антон Данилов и председатель жюри ректор театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев выбрали лучших чтецов страны.

Из-за карантина Всероссийский финал переместился в онлайн-формат и от этого только выиграл, конкурс стал ещё более масштабным. Фонд «Живая классика» организовал прямой эфир на самых популярных и массовых интернет-площадках. За трансляцией наблюдали сотни тысяч зрителей. Судьям предстоял непростой выбор. Из 2,5 миллионов участников осталось всего 15 финалистов. Среди них – школьница из г. Скопин Рязанской области Татьяна Кряжкова. Она поразила жюри самобытным исполнением отрывка из рассказа «Старые старухи» Бориса Шергина.

«Я поставил ей 10 баллов, потому что она идеально повторила диалект поморских жителей. Не все актёры смогут так здорово это сделать, так точно скопировать и воспроизвести. Этим она меня покорила и удивила,» – поделился заслуженный актёр РФ Анатолий Белый.

Как призналась сама Татьяна, победить ей помогли «родные стены», поддержка родственников и близких друзей.

«Благодаря онлайн-формату во время выступления мы могли четко видеть эмоции судей и это очень помогало: сразу было понятно, где нужно понежнее, помягче, а где поднажать. Конечно, я привыкла к сцене, к выступлению перед большим количеством людей: всегда спокойно и радостно на душе, когда понимаешь, что зрители в зале пришли посмотреть и послушать тебя. В этот день я впервые выступала онлайн и это совершенно новый опыт, эмоции и впечатления. Это было незабываемо! Мне кажется, я буду через годы вспоминать об этом конкурсе и дне, который изменил мою жизнь,» — рассказала Татьяна Кряжкова.

Раньше Татьяна мечтала поступить на юриспруденцию в СПбГУ. Но после звёздного выступления в финале конкурса «Живая классика» девушка всерьёз задумалась о театральных подмостках. Решить, кем быть у Татьяны есть ещё два года. Сейчас школьница готовится к Суперфиналу конкурса, который состоится в июне.

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