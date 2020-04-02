Рязанская школа получила 2,5 млн рублей на создание IT-Лаборатория

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Рязанская школа №72 получила грант на создание IT-Лаборатории. Отбор проведили Министерство просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Размер гранта составляет 2 587,00 тысяч рублей. На эти средства будет реализован проект «Создание и функционирование объединения дополнительного образования детей для углубленного изучения информатики «IT-Лаборатория».

Здесь детей будут обучать таким направлениям, как 3D-моделирование и печать, текстильная робототехника, электроника и схемотехника, кибергигиена и работа с большими данными для углубленного изучения информатики и профориентации школьников по IT-специальностям.

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