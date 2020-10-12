Рязанская школа №71 получила грант в размере 197 000 рублей на развитие добровольческого проекта

В июле 2020 года Рязанская школа №71 стала победителем Всероссийского конкурса добровольческих проектов «Добро не уходит на каникулы 2020». По итогам соревнований учреждение получило грант в размере 197 000 рублей на развитие добровольческого проекта.

Проект, с которым выступали ученики школы, проходил в форме фестиваля национальных культур «В слове МЫ — сто тысяч Я!».

— Фестиваль национальных культур проводился в школе уже пять лет, но никогда еще не выходил за рамки одной параллели классов. Классы готовили свои проекты о народах разных национальностей, проживающих на территории России, но видели их выступления исключительно ученики одной с ними параллели. Поэтому волонтерский отряд решил провести Фестиваль так, чтобы о нем узнали не только участники мероприятия, но и родители и жители микрорайона, где находится школа, — рассказали сотрудники учебного учреждения.

Фестиваль стартовал 2 октября и завершился 9 октября. В рамках проекта проходила выставка рисунков учащихся, танцевальный мастер-класс, мастер-класс по изготовлению рязанского оберега из глины «Котейка», по росписи Семеновской матрешки, по изготовлению куклы из ткани «Северная берегиня» и сувенира по мотивам изделий народов Дальнего Востока страны из кожи и меха.

Закончил свою работу фестиваль большим концертом.

— В школе учатся ребята разных национальностей и на заключительном концерте они пели и читали стихи на родном языке, танцевали народные танцы и готовили национальные костюмы разных народов, — поделились участники фестиваля.

Прямую трансляцию концерта в группе школы посмотрело более 4000 человек.

— Цель Фестиваля была достигнута. Ребята с интересом знакомились с культурой и творчеством народов, населяющих нашу страну, родители стали больше интересоваться событиями школьной жизни своих детей, волонтеры получили новый опыт работы, а школа приобрела новых партнеров, — уверили активисты.