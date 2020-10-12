Рязанская школа №71 получила грант в размере 197 000 рублей на развитие добровольческого проекта

В июле 2020 года Рязанская школа №71 стала победителем Всероссийского конкурса добровольческих проектов «Добро не уходит на каникулы 2020». По итогам соревнований учреждение получило грант в размере 197 000 рублей на развитие добровольческого проекта.
Проект, с которым выступали ученики школы, проходил в форме фестиваля национальных культур «В слове МЫ — сто тысяч Я!».
Фестиваль стартовал 2 октября и завершился 9 октября. В рамках проекта проходила выставка рисунков учащихся, танцевальный мастер-класс, мастер-класс по изготовлению рязанского оберега из глины «Котейка», по росписи Семеновской матрешки, по изготовлению куклы из ткани «Северная берегиня» и сувенира по мотивам изделий народов Дальнего Востока страны из кожи и меха.
Закончил свою работу фестиваль большим концертом.
Прямую трансляцию концерта в группе школы посмотрело более 4000 человек.