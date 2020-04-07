Рязанская поликлиника организовала колл-центр

-

В поликлинике ГКБ №11 в Рязани для возможной выписки и доставки лекарственных препаратов на дом, в том числе льготным категориям граждан старше 60 лет и лиц 25-60 лет при наличии хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, организован колл-центр. Об этом сообщает на странице медучреждения в социальной сети ВКонтакте.

Звонки принимаются с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу по телефону 32-04-59. По вопросам доставки лекарственных препаратов обращаться в единую волонтёрскую службу по телефону 97-18-13.

Напоминаем, лечение больных старше 60-ти лет и лиц 25-60 лет при наличии хронических заболеваний бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также беременных осуществляется врачами-терапевтами на дому.