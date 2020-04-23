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Рязанская полиция показала рейды по соблюдению режима самоизоляции

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В Рязани сотрудники полиции продолжают информировать жителей о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Видео с очередного рейда полицейские разместили в социальной сети ВКонтакте. 

Патрульные автомобили во время передвижения по городу напоминают рязанцам о простых правилах, соблюдение которых позволит обезопасить их от коронавируса. Кроме того, жителей Железнодорожного района Рязани предупреждают о том, что 24 апреля там будет проводиться дезинфекция аэрозольным методом. 

– Дезинфекция улиц Железнодорожного района продлится до 12:00 часов 24 апреля, – говорится в сообщении полиции. 

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