Рязанская почта выпустила конверт в честь 125-летия Есенина

3 октября отмечается 125-летие со дня рождения Сергея Есенина. Почта России присоединилась к праздничным мероприятиям и выпустила памятный конверт к юбилею поэта. 3 октября в 13.00 в селе Константиново состоится церемония гашения памятного художественного конверта.

Выпущено 500 конвертов с изображением дома родителей поэта, расположенного в селе Константиново. Приобрести такой конверт можно за 32 рубля во всех почтовых отделениях Рязанской области.

В центральном почтовом отделении на улице Почтовая, д. 49 можно будет поставить оттиск юбилейного штемпеля на конверте.

Коллекционерам стоит поторопиться, ведь почтовая продукция, погашенная в день выпуска, во всём мире ценится гораздо выше.