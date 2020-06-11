Рязанская почта сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России

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12 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по всей области. Для клиентов будет открыто только ОПС 390000 (г. Рязань, ул. Почтовая, д.49).

В четверг 11 июня отделения Рязанской Почты будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.