Рязанская ОКБ закупит новый МРТ

Рязанская областная клиническая больница в рамках Национального проекта «Здравоохранение» приобретет магнитно-резонансный томограф (не менее 1.0 Тл). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

– Это один из лучших методов диагностики, позволяющий точно и быстро определять многие патологии без оперативного вмешательства и длительных процедур, – говорится в сообщении ведомства.

Ключевым отличием аппаратов является короткий магнит и фронтальный доступ, что дает возможность обеспечить комфорт для пациента, а также снизить вероятность проявлений клаустрофобии. Аппарат МРТ, выдающий магнитное поле напряженностью не менее 1,0 Тесла, позволяет собирать данные параллельно с 5-ти потоков. Причем, скорость реконструкции достигает 100 изображений/сек. Аппарат эффективен для выполнения полного спектра клинических исследований и имеет высокую пропускную способность, примерно около 30 пациентов в день.