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Рязанская ОДКБ готова к возобновлению работы в плановом режиме

7info 2

В понедельник, 20 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой (ОДКБ).

В настоящее время в больнице работают 16 специализированных отделений по оказанию плановой и экстренной медицинской помощи детям, консультативно-диагностический центр, травмпункт. Специалисты проводят более 3 тысяч операций в год, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов осмотрел боксы приема больных, в которых действует принцип разделения потоков пациентов, посетил кабинет компьютерной диагностики, эндоскопическое отделение, отделение восстановительной терапии, реабилитационное отделение, отделение химиотерапии онкологических и гематологических больных. Губернатору показали, как для школьников организуют дистанционные уроки.

Николай Любимов отметил, что областная детская клиническая больница полностью готова к возобновлению работы в плановом режиме.

– Детям оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе экстренная. Сегодня ОДКБ – ведущее многопрофильное медицинское учреждение региона, которое активно развивается, осваивая новейшие технологии, – заявил губернатор.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» ОДКБ получило новое оборудование на общую сумму 87,2 млн. руб., в том числе новый 32-срезовый компьютерный томограф, цифровой рентгеновский аппарат, фиброскоп, современный аппарат УЗИ, аппарат ИВЛ и видеобронхоскоп. В 2020 году ожидается поставка системы магнитно-резонансной томографии.

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