Рязанская облдума утвердила список членов Общественной палаты региона от НКО и общественных объединений

14 мая на заседании Рязанской областной Думы депутаты утвердили 12 членов нового состава Общественной палаты региона от некоммерческих организаций и общественных объединений. об этом сообщает пресс-служба облдумы.
В утверждённый список вошли:
— Оксана Артёмкина – Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
— Инна Калашникова – Рязанский областной союз организации профсоюзов;
— Ольга Каркина – Рязанская региональная общественная организация «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области»;
— Владимир Кутенцын – Некоммерческая организация «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий»;
— Антон Матренин – Автономная некоммерческая организация центр развития детей и молодежи «Пламенный»;
— Валерий Мухин – Рязанская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Лыбедь»;
— Ирина Шалина – Ассоциация органов территориального общественного самоуправления Рязанской области;
— Елена Шаповская – Фонд народных художественных традиций «Рязанский оберег»;
— Александр Ширяев – Региональная общественная организация «Объединение педагогических отрядов Рязанской области»;
— Виолетта Чёрная – «Учительская ассоциация предметных клубов Рязанской области»;
— Павел Яковлев – Рязанское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
— Владимир Янаки – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Современный технический университет».
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