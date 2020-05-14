Рязанская облдума рассмотрела отчёт Контрольно-счётной палаты

-

В четверг, 14 мая, на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели отчет председателя Контрольно-счетной палаты региона Романа Кузьмичёва о работе ведомства в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

По информации Кузьмичёва, в прошлом году осуществлено 27 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, объектами аудита являлись 55 организаций и учреждений. Общий объём средств, прошедших анализ и оценку, составил 6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках 17 мероприятий проведён аудит в сфере госзакупок: произведена оценка 19 контрактов на сумму более 700 млн рублей. Проверка выявила 35 фактов нарушений.

После доклада депутаты задали вопросы. В частности, Сергей Лукьянов поинтересовался мерами по контролю за реализацией национальных проектов. Как пояснил Роман Кузьмичев, в 2019 году прошли проверки по направлениям: создание современной образовательной среды для школьников, доступное дополнительное образование для детей, совершенствование процессов организации медпомощи на основе внедрения информационных технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов, безопасные и качественные дороги. По его словам, на 2020 год предусмотрено 20 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в рамках 10 планируется проверка использования средств и анализ достижения установленных целевых показателей при реализации региональной составляющей нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

По итогам обсуждения отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 2019 год принят депутатами к сведению.