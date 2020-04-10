Рязанская облдума определила условия предоставления выплат семьям с маленькими детьми

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10 апреля Рязанская областная Дума на своём заседании утвердила условия предоставления ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Условия утверждены принятием изменений в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Проект внесен группой депутатов, членов фракции «Единая Россия».

– Необходимо как можно быстрее предоставить поддержку семьям с детьми, – отметил председатель облдумы Аркадий Фомин. – Сегодня на заседании мы приняли закон, которым определяются условия предоставления этой выплаты, порядок ее предоставления будет утверждаться губернатором Рязанской области.

Глава регионального парламента рассказал, что денежную выплату смогут получить семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 10 279 рублей – величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в нашем регионе за второй квартал 2019 года.

Так, доход семьи из четырех человек, претендующей на выплаты, не должен превышать 41 116 рублей. Выплату будет получать один из родителей при условии совместного проживания с ребенком. В 2020 году ее размер составит 5 077 рублей.

В Послании Федеральному собранию президент РФ предложил меры по поддержке семей с детьми. Указом Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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