Рязанская область выделит средства на приюты для бездомных животных

В 2021 году в Рязанской области начнёт действовать закон, регламентирующий создание приютов для бездомных животных. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Вопрос о содержании бездомных животных был поднят жителем Рязани Алексеем Мишиным во время личного приёма граждан губернатором Николаем Любимовым. Приём прошёл в формате онлайн-конференции в среду, 29 июля.

Зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов рассказал, что сейчас идёт согласование законопроекта, о наделении муниципальных образований полномочиями по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев. Деньги на эти цели им будут выделяться из регионального бюджета.

По словам Любимова, проблема обращения с безнадзорными животными существует уже давно и до сих пор не потеряла актуальности.

– Законопроект позволит нам наделить муниципалитеты уже не правом, как раньше, а полномочиями для работы с безнадзорными животными, – сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что распределение полномочий позволит выделить деньги муниципалитетам из бюджета Рязанской области.

Николай Любимов поручил включить в эту программу и частные приюты для животных, которые уже сегодня добросовестно работают в этой сфере и планируют расширять свою деятельность.