Рязанская область получит федеральные деньги на выплаты медикам

Рязанская область получит более 155 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего на эти цели субъектам РФ в общей сложности будет выделено порядка 22,5 млрд рублей.
Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что медики, которые сейчас находятся буквально на передовой, заслуживают этого поощрения. И заслуживают того, чтобы оно поступило незамедлительно.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что благодаря этим деньгам регион обеспечит обязательства по выплатам в полном объёме.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram