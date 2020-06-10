Рязанская область получила дополнительные 2 139 553, 4 тыс. рублей

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Рязанская область получит дополнительную помощь в размере 2 139 553, 4 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Часть средств уже поступила в региональный бюджет. Деньги пойдут на оснащение коечного фонда, выплаты медикам, работающим c заболевшими COVID-19, поддержка семей c детьми, безработных граждан, а также на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и стимулирование жилищного строительства.

Николай Любимов отметил, что эта помощь поможет решить проблемы, возникшие в связи с пандемией COVID-19.

– Выделенные средства стали весомой поддержкой для решения, главным образом, социальных задач. Быстрое принятие решений и незамедлительное перечисление денег в бюджет региона позволило не допустить сбоев в работе по оснащению больниц оборудованием для помощи пациентам с коронавирусом, обеспечить выплаты медработникам, семьям с детьми, а также людям, оставшимся без работы, – сказал губернатор.