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Рязанская область начнёт сотрудничество с Санкт-Петербургом

Елена Лобанова

Во вторник, 29 сентября, Николай Любимов провёл заседание регионального правительства. На встрече губернатор поручил подготовить проект соглашения о сотрудничестве между Рязанской областью и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба правительства. 

— Мы планируем сотрудничать в работе по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе в плане организации экскурсий для школьников по многочисленным музеям северной столицы. В Санкт-Петербурге очень много интересных музеев, где представлена история города и страны, героическое прошлое. Поездкой в такие музеи можно награждать лучших рязанских школьников и студентов. Это будет незабываемым впечатлением для наших ребят, – отметил Николай Любимов. 

Такие награды планируются не только для школьников, но и для старшего поколения, чтобы развивать сотрудничество в сфере культуры между творческими коллективами и музеями. 

Николай Любимов поручил министру культуры тщательно проработать данный вопрос, а зампредседателя правительства обязал изучить возможность размещения торговых точек для рязанских сельхозпроизводителей. 

— К соглашению должна прилагаться «дорожная карта» с конкретными мероприятиями, сроками и ответственными лицами. Эту работу прошу координировать первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Анну Николаевну Рослякову, — высказался губернатор. 

Кроме того, на прошлой неделе Николай Любимов посетил ещё и Великий Новгород. Там он также встретился с губернатором области и обсудил вопросы сотрудничества. В итоге, Любимов поручил проработать и соглашение с Новгородской областью.

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