Рязанская область готова к проведению Единого дня голосования

Региональное министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что завтра, 11 сентября в регионе стартует голосование по выборам депутатов Рязанской областной Думы, а также 32 муниципальные кампании.

В подготовке и проведении выборов задействованы 32 территориальные избирательных комиссии. 11,12,13 сентября с 8:00 до 20:00 в регионе будет работать 1009 избирательных участков, из них 195 – в городе Рязани. КОИБами оснащены 123 участка в г. Рязани.

11 сентября ряд избирательных участков, расположенных в учебных заведениях, с 8 утра будут работать на придомовых территориях. Такое решение было принято для того, чтобы не прерывать образовательный процесс в школах, колледжах и вузах. Предусмотрено четыре формы голосования: непосредственно на избирательных участках, на дому, на придомовой территории и на отдаленных территориях. С 14.00 до 20.00 в областном центре голосование будет организовано в помещениях избирательных участков.

В целях обеспечения безопасности в период COVID-19 все участники избирательного процесса будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, одноразовыми ручками. Кроме того, будут приняты меры для организации пунктов температурного контроля избирателей на входе в избирательные участки Рязанской области.

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: 27-41-18.