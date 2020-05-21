Рязанская медсестра через суд добилась назначения пенсии

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Медсестра ГБУ РО «ОККД» в сентябре 2019 года обратилась в пенсионный фонд для досрочного назначения страховой пенсии по старости в связи с длительным осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях». Женщине отказали. В стаж не включили дни отдыха за сдачу крови, а также время, когда она находилась на повышении квалификации.

Тогда она обратилась в суд. Как выяснилось, истица несколько раз направлялась на курсы повышения квалификации, и всё это время за ней сохранялась заработная плата и работодателем производились отчисления в пенсионный фонд РФ.

Железнодорожный районный суд г. Рязани удовлетворил иск и обязал ГУ — УПФ РФ в г. Рязани назначить истцу досрочную страховую пенсию по старости. В пенсионном фонде с решением суда первой инстанции не согласились и подали апелляцию.

Но Рязанский областной суд, рассмотрев дело, оставил решение районного суда оставил без изменения.