Рязанская квнщица станет героиней проекта «Диалоги на равных»

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области продолжает реализовывать проект «Диалоги на равных».
В понедельник, 13 апреля, гостьей проекта станет Анастасия Дудко. Ее знают как выпускницу РГУ, КВНщицу, воспитанницу лагеря «Рубин». А сегодня Анастасия Дудко редактирует Всероссийскую Юниор-Лигу КВН.
На вопросы всех желающих она ответит в 18:00 в прямом эфире группы Образование и молодёжь Рязанской области.
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