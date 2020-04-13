Рязанская квнщица станет героиней проекта «Диалоги на равных»

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Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области продолжает реализовывать проект «Диалоги на равных».

В понедельник, 13 апреля, гостьей проекта станет Анастасия Дудко. Ее знают как выпускницу РГУ, КВНщицу, воспитанницу лагеря «Рубин». А сегодня Анастасия Дудко редактирует Всероссийскую Юниор-Лигу КВН.

На вопросы всех желающих она ответит в 18:00 в прямом эфире группы Образование и молодёжь Рязанской области.