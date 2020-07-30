Четверг, 30 июля, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиГордумаНовости РязаниОбщество

Рязанская городская Дума одобрила приобретение 20 автобусов

7info 2

Управление рязанского троллейбуса возьмёт в лизинг 20 автобусов. Сделку одобрили депутаты Рязанской городской Думы ан заключительном заседании весенней сессии, которое состоялось 30 июля.

УРТ приобретёт автобусы ПАЗ на сумму 115,5 млн. рублей. Договор будет заключён на 5 лет. Сейчас на балансе УРТ числится 30 автобусов. Срок эксплуатации 20 из них превышает нормативный срок службы.

Также на заседании было одобрено решение МП «Детское питание» взять 15 млн. рублей в кредит. Предприятие намерено воспользоваться господдержкой как наиболее пострадавшее от коронавируса.

Погасить кредит МП «Детское питание» планирует за счет субсидии из федерального бюджета.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяДепутаты проголосовали за уменьшение налогов для физических лиц
Следующая статьяВ Рязанской городской Думе завершилась весенняя сессия

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Должен ли магазин обслуживать покупателей за 5 минут до закрытия

Новости Рязани
РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать комментарии по самым разным жизненным ситуациям. На этот раз наших читателей заинтересовал такой...
Узнать больше

Администрация Рязани рассказала о втором этапе благоустройства Верхнего городского парка

Новости Рязани
В ближайшее время в Верхнем городском парке Рязани начнётся второй этап благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в социальной сети ВКонтакте.
Узнать больше

Роспотребнадзор высказался об открытии детсадов в Рязани

Новости Рязани
Представители Роспотребнадзора в социальной сети ВКонтакте высказались о возможном открытии детских садов в Рязани.  Напомним, сейчас из-за коронавируса в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Карта фестиваля «Арт-Парк» в Рязани

Новости Рязани
Организаторы приготовили для жителей и гостей города несколько площадок разнообразной тематики. В том числе, на фестивале будет и площадка РИА «7 новостей».
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 29 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.   В Рязанской...
Узнать больше

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Культура
Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа. Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+