Рязанская городская Дума одобрила приобретение 20 автобусов

Управление рязанского троллейбуса возьмёт в лизинг 20 автобусов. Сделку одобрили депутаты Рязанской городской Думы ан заключительном заседании весенней сессии, которое состоялось 30 июля.

УРТ приобретёт автобусы ПАЗ на сумму 115,5 млн. рублей. Договор будет заключён на 5 лет. Сейчас на балансе УРТ числится 30 автобусов. Срок эксплуатации 20 из них превышает нормативный срок службы.

Также на заседании было одобрено решение МП «Детское питание» взять 15 млн. рублей в кредит. Предприятие намерено воспользоваться господдержкой как наиболее пострадавшее от коронавируса.

Погасить кредит МП «Детское питание» планирует за счет субсидии из федерального бюджета.