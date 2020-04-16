Рязанская гордума одобрила РМПТС кредиты на 500 миллионов рублей

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Рязанская городская Дума  на своём заседании согласовала сделки МУП «РМПТС». Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Предприятие планирует взять два кредита в «Сбербанке»: на 100 млн рублей под 9,5% годовых, сроком на год и на 400 млн рублей  под процентную ставку не более 9,6% годовых, сроком три года под залог муниципального имущества.

Потребность в кредитах связана с дефицитом собственных средств. В связи с пандемией коронавируса резко сократилась собираемость оплаты за отопление и горячую воду с физических и юридических лиц. Сумма долга уже превышает 350 млн рублей.

Заемные средства пойдут на проведение ремонтной кампании и подготовку к отопительному периоду 2020-2021 гг. На ремонтные работы РМПТС планирует направить 200 млн рублей — собственных средств, 200 млн рублей – средств, поступивших из областного бюджета, и 10 млн рублей – из городского бюджета. Кроме того, часть суммы кредитов  предприятие направит на погашение задолженности поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

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