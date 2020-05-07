Рязанская фирма превратила импортную буйволятину в отечественную говядину

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В апреле в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям было установлено, что в адрес ИП Старчиковой О.А. (г. Рязань, ул. Промышленная, д. 34) с предприятий ООО «Продбизнес» и ООО «Мясопродукт», расположенных на территории Московской области, с начала 2020 года поступило более 180 тонн мороженой буйволятины индийского производства. Из нее этим индивидуальным предпринимателем, согласно системе, якобы было выработано 180 тонн замороженной говядины.

Согласно электронным ветеринарным сопроводительным документам (эВСД), в дальнейшем говядина была отправлена в адрес ООО «ИНГРУП» (Московская область).

По результатам выезда на место сотрудников Управления Россельхознадзора установлено, что ИП Старчикова О.А. осуществляет по вышеуказанному адресу исключительно деятельность по розничной торговле продовольственными товарами. Производством (переработкой) мясосырья она не занимается.

Затем замороженная говядина была поставлена в адрес ООО «А МИТ», ООО «ФЛАГМАН» и ООО «СДТ-Тур», расположенных в Москве и Московской области. Указанными организациями продукция повторно использовалась в качестве сырья для изготовления говядины замороженной, которая в дальнейшем возвратилась в ООО «Продбизнес» и ООО «Мясопродукт» или была отправлена сторонним контрагентам.

Также Управлением Россельхознадзора было установлено, что должностные лица вышеупомянутых предприятий осуществляли внесение в ветеринарно-сопроводительные документы заведомо ложных сведений об исследованиях продукции по микробиологическим показателям безопасности, в то время как они в испытательных лабораториях вовсе не проводились.

С целью установления всех обстоятельств выявленных нарушений информация была направлена в правоохранительные органы, а также в Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям. Учетная запись уполномоченного лица ИП Старчиковой О.А., проводившего операции по производству говядины из буйволятины, была аннулирована в информационных системах Россельхознадзора.