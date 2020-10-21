Рязанская епархия пытается забрать у города здание школы

В Рязани продолжается суд по иску Рязанской епархии к администрации города. Священники просят передать им здание школы №6. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Очередное заседание по делу прошло накануне в Рязанском арбитражном суде. Представители епархии просят передать им здание школы, мотивируя это тем, что ранее в нём располагалось общежитие и классы семинарии. В России же есть закон, регламентирующий возвращение недвижимости, которая ранее принадлежала религиозным организациям.

Представители РПЦ сообщили, что сейчас учащиеся духовного училища ютятся в тесных помещениях на территории Кремля. Здание школы №6 поможет улучшить условия их учёбы.

Против передачи школы епархии выступают родители учеников и педагоги школы. ГТРК «Ока» напомнила, что школы №6 – единственная в Рязани с углубленным изучением французского языка.