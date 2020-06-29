Рязанская больница №10 открыла плановую госпитализацию. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
К приему пациентов приступили круглосуточные стационары терапевтического, неврологического и гинекологического отделений. При этом усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности: в приёмном отделении при оформлении пациентам проводится термометрия и измеряется сатурация. В стационар принимаются только больные с отрицательными анализами на COVID-19.
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