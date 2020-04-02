Рязанская библиотека предлагает послушать концерт певчих птиц

-

Минувшая среда, 1 апреля, была не только Днем смеха или Днем дурака, но еще и Международным днем птиц. Видеоблогер Центральной детской библиотеки Полина Лихачева подготовила к празднику птиц их визитные карточки.

Ведь птицу мы узнаем не только по полету. Кто хорошо знает природу, тому не сложно определить её по пению. Визитки пернатых детский библиотекарь разместил в своем «Календаре природы» в видеоблоге на YouTube.

Но до того, как вы увидите ролик, послушайте рассказ библиогида-натуралиста:

– Первый городской певец – скворец. Свистит, щелкает, скворчит, а если повезет услышать специалиста, то даже мяукает.

Когда темнеет, с верхушки высокого тополя поет самец ушастой совы. И час поет, и два поет.

Скоро в наши сады прилетят мухоловки-пеструшки. Они очень доверчивы, поют свою песенку прямо в открытое окно. На дачи в середине апреля прилетят варакушки. Все в варакушке прекрасно – и голос, и голубая грудка.

Самый сладкий и волнующий звук для ворона: «Ма-ма! Ма-ма!». Он доносится из гнезда в отвесных скалах карьера. В мае прилетят в бурьян серые славки. С каждой обочины услышим их задорные песни. Вы видите соловья? И я не вижу. Он поет в зарослях, а с проводов ему отвечает болотная камышовка. Куда ей до соловья!

Садовые камышовки тоже неравнодушны к соловью. Слышите, как старается, отвечает? Скоро дождемся садовых овсянок, да и все прилетят: кукушки, ласточки, стрижи. Впереди весна!

Концерт послушать можно по ссылке.