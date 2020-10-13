Рязанку осудили на 4 года за убийство своего отца

Суд вынес обвинительный приговор рязанце, убившей своего отца, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

Следствие выяснило, что в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года молодая девушка вместе со своим отцом находились дома в селе Ровное. В какой-то момент между 21-летней дочерью и мужчиной произошла ссора. Тогда девушка схватила нож и ударила им в грудь своего 57-летнего отца.

— От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Убийство», — рассказали в ведомстве.

Благодаря собранным доказательствам, суд назначил обвиняемой наказание в виде 4-х лет и 6-ти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.