Рязанки выпустили песню ко Дню Победы

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Ко Дню Победы Татьяна Бутченко и Юлия Смирнова опубликовали в социальных сетях свою новую песню «Непобедимая страна». Это вторая их совместная работа, а первой стало участие в конкурсе на создание гимна новогодней столицы. Об этом сообщает ТКР.

Татьяна Бутченко не профессиональный поэт – у неё свой небольшой магазин косметики. До проекта Новогодней столицы с Юлией Смирновой знакома не была, познакомились онлайн. Юлия поёт уже много лет, пишет музыку, но именно свои собственные произведения начала публиковать относительно недавно.