Рязанке пришлось через суд добиваться выплат по страховке

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Рязанский областной суд удовлетворил требования истца о взыскании недоплаченного страхового возмещения, штрафа, компенсации морального вреда.

В марте 2012 года семейная пара взяла кредит на покупку квартиры на сумму 1700000 рублей. Тогда же супруги заключили со страховщиком договор ипотечного страхования до марта 2022 года, оформив страховой полис.

В январе 2019 года муж истицы умер. По договору страхования женщина должна была получить почти 600 тысяч рублей. Однако, страховая компания добровольно выплатила лишь 400 тысяч рублей в счет погашения кредитной задолженности. Тогда женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителя, взыскании недоплаченного страхового возмещения, штрафа и компенсации морального вреда.

Страховая компания тоже обратилась в суд и потребовала взыскать с женщины доплату в размере более 150 тысяч, ссылаясь на то, что при заключении договора она не сообщила о заболеваниях мужа.

Районный суд факт сокрытия заболеваний не подтвердил и постановил взыскать в пользу истца недоплаченное страховое возмещение, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение районного суда без изменения.