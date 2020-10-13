Рязанка за 5 лет водительского стажа лишена прав на 10 лет

Правоохранительные органы поймали рязанку, которая за 5 лет своего водительского стажа совершила множество нарушений. За все преступления ее лишили прав в общей сложности на 10 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все выяснилось, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа Рио» на улице Циолковского. За рулем находилась 26-летняя рязанка, у которой не оказалось при себе водительского удостоверения.

Тогда сотрудники госавтоинспекции проверили девушку по базам данным. Выяснилось, что она была не только лишена права управлять транспортным средством, но и имела большой список административных правонарушений. Из-за этого оказалось, что в общей сложности девушку лишили прав на 9,5 лет.

Так, рязанка два раза водила автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, скрывалась с места ДТП и неоднократно управляла автомобилем пьяной.

— Нарушительница свою вину признала, но пояснила, что автомобиль ей необходим, чтобы передвигаться на работу, а также перевозить своего ребенка. Однако, видимо, в момент управления автомобилем в состоянии опьянения она не задумывалась о том, какой вред может причинить своему ребенку и другим участникам дорожного движения. От этого вероятность трагических последствий сильно увеличивается, — говорится в сообщении.