Рязанка за 5 лет водительского стажа лишена прав на 10 лет

Правоохранительные органы поймали рязанку, которая за 5 лет своего водительского стажа совершила множество нарушений. За все преступления ее лишили прав в общей сложности на 10 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все выяснилось, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа Рио» на улице Циолковского. За рулем находилась 26-летняя рязанка, у которой не оказалось при себе водительского удостоверения.
Тогда сотрудники госавтоинспекции проверили девушку по базам данным. Выяснилось, что она была не только лишена права управлять транспортным средством, но и имела большой список административных правонарушений. Из-за этого оказалось, что в общей сложности девушку лишили прав на 9,5 лет.
Так, рязанка два раза водила автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, скрывалась с места ДТП и неоднократно управляла автомобилем пьяной.