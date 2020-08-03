Рязанка выиграла 357 тысяч на реализацию своего проекта

2 августа в Крыму состоялось закрытие творческой антишколы «Новая визуальная культура» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Одной из победительниц грантового конкурса стала Анастасия Горячева из Рязанской области. Она выиграла 357 тыс. рублей на реализацию проекта фестиваля «Моя сцена».

Проект направлен на формирование прикладных навыков и развитие креативных способностей у молодых ребят из Рязанской области, уже занятых или только начинающих свой творческий путь в сфере косплея. На сегодняшний день большинство мероприятий в косплей-сфере направлены на демонстрацию образов, а не их создание. «Моя сцена» станет прецедентом среди фестивалей этой тематики.

Всего в рамках творческой антишколы «Новая визуальная культура» публичную защиту грантового конкурса прошли 22 человека. Победителями стали 7 человек, на проекты которых было выделено 4 855 000 рублей.