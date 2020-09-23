Рязанка установила мировой рекорд по фридайвингу

Во вторник, 22 сентября, рязанская спортсменка Ольга Давыдова установила мировой рекорд по фридайвингу в дисциплине ныряние в глубину в ластах в пресной воде. Об этом сообщается в группе Рязанской областной федерации подводного спорта.

Рекорд был установлена в Кабардино-Балкарии на Голубом озере. Рязанка погрузилась на глубину 65 метров, не используя при этом дыхательного аппарата.

– Оля нырнула свои 65 метров в биластах чисто и легко, получив от судьи белую карточку! Небольшая на первый взгляд заявка, но сделано это было в не самых типичных для установки мирового рекорда условиях, а именно в воде температурой 8 градусов, – сообщается в группе областной федерации подводного спорта.

Сегодня Ольга предпримет попытку установить ещё один рекорд – на этот раз в дисциплине FIM (свободное погружение).

Фото со страницы Марии Спиридоновой.