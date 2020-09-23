Рязанка установила мировой рекорд по фридайвингу

Во вторник, 22 сентября, рязанская спортсменка Ольга Давыдова установила мировой рекорд по фридайвингу в дисциплине ныряние в глубину в ластах в пресной воде. Об этом сообщается в группе Рязанской областной федерации подводного спорта.
Рекорд был установлена в Кабардино-Балкарии на Голубом озере. Рязанка погрузилась на глубину 65 метров, не используя при этом дыхательного аппарата.
Сегодня Ольга предпримет попытку установить ещё один рекорд – на этот раз в дисциплине FIM (свободное погружение).
Фото со страницы Марии Спиридоновой.