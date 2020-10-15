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Новости РязаниПроисшествия

Рязанка украла с карты своего несостоявшегося любовника около 100 000 рублей

Елена Лобанова

В Рязани 43-летняя женщина украла с банковской карты местного жителя 98 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В правоохранительные органы обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что женщина, о которой он знает только имя, украла его банковскую карту и большую сумму денег. 

Оказалось, что потерпевший познакомился с рязанкой и решил устроить ей романтический ужин. Для этого он отвел ее в заведение развлекательного характера, после чего предложил продолжить знакомство у себя дома. Однако уже в квартире мужчина уснул после непродолжительной беседы. 

В это время женщина забрала из кармана его куртки банковскую карту и отправилась тратить деньги. При этом пароль она запомнила еще в кафе, когда мужчина расплачивался за ужин. 

— Рассчитывая на то, что мужчина в нетрезвом состоянии не вспомнит с кем провел вечер и будет думать, что карту он попросту потерял, злоумышленница решила пройтись по магазинам и прикупить себе новые предметы гардероба, деликатесы и новый телефон, потратив на свои нужды 98 тысяч рублей, — говорится в сообщении. 

Правоохранительные органы выяснили личность рязанки, однако в своем доме она не проживала уже некоторое время. Тогда полицейские решили поискать злоумышленницу в увеселительных заведениях города. И в одном из питейных заведений женщина проводила свое время. 

Полицейские задержали подозреваемую. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит 6 лет лишения свободы.

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