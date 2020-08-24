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Новости РязаниОбщество

Рязанка рассказала о голом «извращенце» на карьере в Борках

7info

Жительница Рязани подробно рассказала о голом «извращенце» на карьере в Борках. Пост и комментарии к нему можно найти в группе Новости Рязани ВКонтакте

По словам девушки, она увидела на карьере в Борках прячущегося в кустах мужчину. По словам пользовательницы соцсети, на вид ему 35-38 лет, внешность – «бурятская». Рязанка назвала мужчину «извращенцем», так как он был голый. 

В комментариях пользователи соцсети усомнились, что девушка встретила действительно «извращенца». Некоторые предполагают, что это мог быть нудист, загоравший голым в стороне от людей. Некоторые, что мужчина мог зайти в кусты, чтобы переодеться.

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Один из пользователей Сети даже предложил сфотографированному мужчине обратиться в суд, так как фото было сделано без его согласия и выложено на всеобщее обозрение. В целом же пост вызвал у пользователей противоречивые эмоции.

В комментариях сама девушка рассказала о ситуации более подробно. По её словам, в момент, когда она заметила мужчину, тот занимался онанизмом. Увидев рязанку, он попросил её успокоиться и смотреть на него. Девушка убежала, а когда остановилась, чтобы проверить, не забыла ли чего, мужчина вышел за ней и продолжил онанировать. Сбежал он только после того, как рязанка достала телефон и начала снимать. 

Фото: Кристина Пришвина

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