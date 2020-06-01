Рязанка пожаловались на затопление дома после капремонта крыши

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Жительница Рязани сообщила, что в их доме постоянно протекает потолок после капитального ремонта крыши. Пост об этом размещён в группе Рязань.

Рязанка написала, что в их доме (улица Щорса, 37 корпус 1) в апреле был сделан капитальный ремонт крыши. После этого во время дождя по стенам дома льются потоки воды. 

– Вот за такое вредительство мы платим деньги, – написала пользователь ВК. – … по стенам льются потоки воды, натяжные потолки провисают, люстры сняты, из отверстий течёт постоянная струя, про обои и сырость в квартире я уж и не говорю.

Также рязанка сообщила, что дозвониться в Фонд капитального ремонта жилья невозможно.

Фотографии были сделаны 31 мая. Фото: Наталья Аносова

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