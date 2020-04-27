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Рязанка поблагодарила работников скорой помощи

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Жительница Рязани выразила благодарность работникам скорой, оказавшим своевременную и качественную помощь её мужу. Пост с благодарностью опубликован в группе Минздрава Рязанской области. 

– Здравствуйте. Хочу выразить благодарность бригаде скорой помощи номер 43!  – написала Наталья Сергеевна. – Сегодня у моего мужа был сердечный приступ,подозрение на инфаркт, слава богу все обошлось. Бригада скорой помощи приехала довольно быстро, оказали своевременную медицинскую помощь. Медработники очень вежливо отвечали на все наши возможно глупые (от страха и паники) вопросы. Еще раз большое Вам спасибо! Сил Вам и терпения!!!!!

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