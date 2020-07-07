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Рязанка отсудила у управляющей компании 120 тысяч рублей

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Жительница Рязани обратилась в суд с иском к ООО «Зеленая роща» о защите прав потребителей. 22 апреля 2019 года её квартира оказалась затоплена.

Представители управляющей компании составили акт о том, что причиной залития стало механическое воздействие третьими лицами на водопровод. Также они отметили, что женщина не предоставила доступ к общедомовым инженерным коммуникациям для профилактического осмотра. К тому же срок эксплуатации общедомовой системы горячего водоснабжения истёк, а собственники помещений многоквартирного дома были уведомлены о необходимости проведения капитального ремонта системы горячего водоснабжения.

Хозяйка затопленной квартиры не согласилась с таким решением и в порядке досудебного урегулирования спора обратилась к ответчику с письменным требованием возместить причиненный ущерб. Претензия была оставлена без удовлетворения.

Тогда женщина обратилась в суд. Судебная экспертиза установила, что причиной повреждений водопровода системы горячего водоснабжения на кухне квартиры является её значительный физический износ, выраженный в виде засора отложениями и внутренней коррозии трубы ответвления, что повлекло за собой отказ системы в виде срыва запорного крана и привело к залитию указанной квартиры.

Суд установил, что ответственность за причиненный ущерб должна быть возложена на ООО «Зеленая роща». Московский районный суд взыскал с ООО «Зеленая роща» в пользу истицы материальный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф,
судебные расходы на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.

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