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Рязанка отсудила у УК деньги за залитую квартиру

7info
Изображение succo с сайта Pixabay

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Сасовского районного суда Рязанской области по иску гражданки к ООО «Благострой» о возмещении материального ущерба, причиненного залитием квартиры, штрафа и компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба судаю 

Судом первой инстанции установлено, что в январе 2019 года произошло залитие квартиры истца, находящейся на пятом этаже пятиэтажного дома, в результате протекания крыши дома в связи с таянием снега. Согласно заключению специалиста ущерб был причинен заливом, стоимость ремонтно-восстановительных работ и материалов, необходимых для устранения повреждений, составляет 109 тыс 298,62 руб. 

Истец обратилась в управляющую компанию ООО «Благострой» с просьбой отремонтировать крышу, на что УК сообщила, что работы по ремонту крыши относятся к капитальному ремонту,  который запланирован на 2023-2025 годы. 

Свидетели показали, что протечки случались и ранее, так как крыша у дома плоская, а снег с нее не убирается.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода и защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования.

Изучив представленные доказательства, суд пришел  к выводу, что затопление  квартиры произошло в результате попадания талых вод с крыши многоквартирного дома, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома, содержание которой в работоспособном состоянии, обеспечивающем сохранность имущества физических лиц, в соответствии с нормативно-правовыми актами и договором, заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме, должен был обеспечить ответчик ООО «Благострой».

Указанную обязанность ответчику надлежало выполнять путём выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Сасовский районный суд иск удовлетворил частично, взыскал с ответчика ущерб, причиненный залитием, штраф, компенсацию морального вреда и  судебные расходы всего на общую сумму почти двести пятьдесят тысяч рублей.  

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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