Рязанка отсудила более 120 тысяч за падение на скользкой лестнице

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Московского районного суда Рязани по иску гражданки к ООО «Рязанский торговый дом» о возмещении вреда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом первой инстанции установлено, что в конце января 2020 года гражданка А. по работе находилась в одном из офисов здания, принадлежащего ООО «Рязанский торговый дом». Закончив работу, женщина вышла из здания и, спускаясь вниз по лестнице, хотела выйти на пешеходную дорожку. В результате того, что покрытие было скользким, не обработано противогололёдными средствами, гражданка А. упала, и её здоровью был причинен вред, в связи с чем она находилась на стационарном лечении в травматологическом отделении больницы.

Согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования – город Рязань собственники, владельцы и пользователи зданий, сооружений, строений обязаны систематически производить очистку от снега и наледи и обработку противогололедными материалами ступеней и площадок крылец входных групп зданий, сооружений, строений.

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Московский районный суд, выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что вред был причинён истцу в результате бездействия ответчика, ненадлежащим образом исполнившего свои обязательств по очистке ступеней лестницы от снега и льда, ответственность должна быть возложена на ответчика и удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика материальный ущерб и компенсацию морального вреда на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.