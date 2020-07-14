Рязанка отсудила 500 тысяч рублей за залитую квартиру

Жительница Рязани обратилась в суд с иском к ООО «РЭкС» о возмещении материального ущерба, причиненного залитием квартиры.

В сентябре 2019 года её квартира оказалась залита из-за течи запорной арматуры системы отопления на техническом этаже дома. Независимая экспертиза определила сумму ущерба в размере 350 тысяч рублей. В ноябре гражданка направила обслуживающей компании претензию с требованием о возмещении ущерба, но получила отказ. В связи с этим женщина обратилась за защитой своих прав в суд.

Октябрьский районный суд установил, что ответственность за надлежащее техническое состояние запорной арматуры системы отопления на техническом этаже лежит на обслуживающей организации – ответчике. Представитель ООО «РЭкС» на суде факт и причины залития квартиры, а также сумму причиненного истцу ущерба не оспаривал и не представил доказательств, опровергающих доводы истца.

Октябрьский районный суд взыскал с ООО «РЭкС» материальный ущерб, причиненный залитием квартиры, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.